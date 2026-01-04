الأحد 2026-01-04 10:26 م

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الغنانيم والشوابكة والزناتية والنجداوي

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الأحد واجب العزاء إلى عشائر الغنانيم/عباد والشوابكة والزناتية والنجداوي.اضافة اعلان


ففي منطقة الصبيحي بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج محمد سالم الطالب الغنانيم العبادي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعشيرة الغنانيم وعموم عشائر عباد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وفي منطقة النصر بمحافظة مأدبا، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة شيمة محمد الشوابكة، أرملة المرحوم سالم غثيان الشوابكة وشقيقة النائب السابق المحامي زيد الشوابكة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشائر الشوابكة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة دير غبار بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم فيصل محمد الزناتي، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزناتية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة دير غبار أيضًا، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة زهوة حيدر العيش، زوجة المحامي أحمد عبد الهادي النجداوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة وعموم عشيرة النجداوي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدّم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.
 
 


