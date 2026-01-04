مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الغنانيم والشوابكة والزناتية والنجداوي

ففي منطقة الصبيحي بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج محمد سالم الطالب الغنانيم العبادي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعشيرة الغنانيم وعموم عشائر عباد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وفي منطقة النصر بمحافظة مأدبا، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة شيمة محمد الشوابكة، أرملة المرحوم سالم غثيان الشوابكة وشقيقة النائب السابق المحامي زيد الشوابكة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشائر الشوابكة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
وفي منطقة دير غبار بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم فيصل محمد الزناتي، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزناتية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة دير غبار أيضًا، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة زهوة حيدر العيش، زوجة المحامي أحمد عبد الهادي النجداوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة وعموم عشيرة النجداوي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدّم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.
-
أخبار متعلقة
-
تمديد قرار منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي لنهاية آذار
-
مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة 2026
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
قرار حكومي جديد بشأن تأجيل خدمة خدمة العلم
-
استثمار جديد في "الطفيلة الصناعية" بقيمة 10 ملايين دينار يوفر 200 فرص عمل
-
حسّان يؤكد ضرورة البناء على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية
-
"تربية السلط" تختتم دورة "صمّم واصنع"
-
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي أبو الراغب