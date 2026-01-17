مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر القطارنة وزوغانه وأبوحمور والطوال

04:55 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت ، واجب العزاء إلى عشائر القطارنة وزوغانه وابو حمور والطوال.





‏ففي منطقة دير غبار بالعاصمة عمان ، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء اللواء المتقاعد حمود مفلح القطارنة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة القطارنة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.



كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، الى ذوي المرحومة منيرة عيسى وزرمس سين، زوجة سامي زوغانه، ووالدة العقيد منير زوغانه، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.



كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة نوال سليمان الكلوب، أرملة المرحوم الحاج عبد الفتاح أبو حمور، سائلا المولى عز وجل أنن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.



كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد أكرم فهيم الطوال، وعشيرة الطوال، سائلا المولى القدير ان يتغمده بواسع رحمته.

