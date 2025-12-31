مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الكركي و"الحاج علي" والعبادي والنجادا والصمادي

ففي منطقة دابوق، بمحافظة العاصمة، زار العيسوي بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد الدكتور فايز أحمد الكركي، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الكركي، داعيا الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.
وفي منطقة طبربور بمحافظة العاصمة، قدّم العيسوي واجب العزاء بوفاة العميد المتقاعد المهندس موسى نمر الحاج علي، ناقلا إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحاج علي، تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وفي منطقة دير غبار في العاصمة عمان، زار العيسوي بيت عزاء المرحوم العقيد المتقاعد نصر الله إسماعيل النهار المناصير العبادي، عم رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيد وعشيرة النهار وعموم عشائر عباد، داعيا الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.
وفي منطقة ماعين بمحافظة مأدبا، قدم العيسوي واجب العزاء بوفاة المرحوم عبدالفتاح خلف النجادا، شقيق العين السابق واللواء المتقاعد السابق عبد خلف النجادا، ناقلا تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه وعموم عشيرة النجادا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنعان البلوي.
وقدم العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الصمادي بوفاة المرحومة رحاب قاسم ملحس، زوجة الوزير الأسبق الدكتور زيد حمزة الصمادي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان توقف مؤقتا خدماتها الإلكترونية من منتصف الليلة
-
مشاريع تعليمية وتخصصات مهنية جديدة في مدارس قصبة المفرق
-
اجتماع مجلس إدارة الخط الحديدي الحجازي داخل عربة تاريخية
-
الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى وتوجه تحذيراً هاماً للمواطنين
-
البحوث الزراعية يطلق شعار التميّز البحثي
-
فاجعة تهز إربد في آخر يوم من عام 2025
-
خطة أمنية ومرورية ليلة رأس السنة
-
صدور العدد الأخير من الجريدة الرسمية الخاص بالعام 2025