الثلاثاء 2025-06-24 08:17 م
 

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر المجالي والغزاوي

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي
 
الثلاثاء، 24-06-2025 07:37 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرتي المجالي والغزاوي.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم صفوان عبدالرحيم عودة المجالي، شقيق العميد حسان والسفير غسان المجالي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر المجالي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.


كما نقل  العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المهندس طلال محمد الغزاوي ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر الغزاوي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب  العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
 
gnews

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