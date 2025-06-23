مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر بني خالد

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء الفقيد في منطقة الحمرا بمحافظة المفرق ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر بني خالد، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي ومحافظ المفرق فراس ابو الغنم.
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