مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر حتر والهويدي والطراونة

ففي منطقة الفحيص بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المهندس رائد فايز حتر، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة حتر، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة دابوق بمحافظة العاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد الحاج خلدون محمد فياض الهويدي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الهويدي، سائلًا المولى عز وجل أن يشمله بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.
وفي منطقة دابوق أيضًا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج جبر سليم الطراونة، والد الوزير الأسبق الدكتور سليمان الطراونة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر الطراونة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
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