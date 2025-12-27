مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر حداد والعبادي والعلبي

ففي محافظة عجلون نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة تركية عيسى عميش، والدة النائب وصفي حداد ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي حداد وعميش، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته .
وفي منطقة دير غبار بالعاصمة عمان نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المحافظ الأسبق المرحوم فايز حسين سليمان العبادي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر عباد، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
وفي منطقة دير غبار أيضا نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم بشار جمال العلبي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العلبي، سائلا المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
-
أخبار متعلقة
-
"الشؤون السياسية" تنظم ملتقى الشباب والتحديث السياسي في البترا
-
الأمير الحسن يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد
-
مجلس نقابة الصحفيين يتابع ملف التسويات المالية
-
العجارمة: إصلاح التعليم يتمثل بتحسين جودة التدريس وتعزيز رأس المال البشري
-
اعلان صادر عن إدارة الترخيص والسواقين
-
22 إصابة بحادث تدهور حافلة ركوب متوسطة في جرش
-
بدء تنفيذ مشروع تحريج مدخل بلدية الحسا
-
13 شركة صناعية تستفيد من الخدمات الاستشارية لمشروع "تمكين"