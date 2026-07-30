مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة أبو موسى العليقات

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة في منطقة المعمرية بمحافظة المفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي العليقات وشقفة، سائلا العلي القدير أن يشملها بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنها جنات النعيم.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ المفرق فراس أبو قاعود.
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