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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة أبو موسى العليقات

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جانب من أداء واجب العزاء
 
الخميس، 30-07-2026 10:32 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة العليقات بوفاة المرحومة الحاجة خضرة عيسى شقفة زوجة طه نمر أبو موسى العليقات.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة في منطقة المعمرية بمحافظة المفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي العليقات وشقفة، سائلا العلي القدير أن يشملها بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنها جنات النعيم.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ المفرق فراس أبو قاعود.
 
 


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