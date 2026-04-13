مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البقور

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة البقور بوفاة المرحوم حسين محمد علي البقور العبادي. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعشيرة البقور وعموم عشائر عباد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.







