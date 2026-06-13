مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة البقور

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة يرقا بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة البقور وعموم عشائر قبيلة عباد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.
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