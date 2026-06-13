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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة البقور

العيسوي يعزي عشيرة البقور
العيسوي يعزي عشيرة البقور
 
السبت، 13-06-2026 10:48 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة البقور بوفاة الحاج خلف محمود البقور العبادي، والد المحافظ السابق الدكتور خيرو البقور العبادي.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة يرقا بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة البقور وعموم عشائر قبيلة عباد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.
 
 


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