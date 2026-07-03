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مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة الرحامنة

مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة الرحامنة
مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة الرحامنة
 
الجمعة، 03-07-2026 09:07 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة ، واجب العزاء إلى عشيرة الرحامنة بوفاة المرحومة الحاجة جميلة أحمد العلي الرحامنة العبادي، والدة أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور بكر الرحامنة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في يرقا بمحافظة البلقاء ، تعازي  ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعشيرة الرحامنة وعموم عشائر قبيلة عباد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
 
 


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