مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة الرحامنة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في يرقا بمحافظة البلقاء ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعشيرة الرحامنة وعموم عشائر قبيلة عباد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
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