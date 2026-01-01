مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الرواحنة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، في محافظة مأدبا ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرواحنة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
