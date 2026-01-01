مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الرواحنة

08:25 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة الرواحنة بوفاة الحاج المرحوم أحمد عواد الرواحنة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، في محافظة مأدبا ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرواحنة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

