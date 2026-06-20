مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرة الرواشدة

ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، في منطقة دابوق بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومة وعموم عشيرة الرواشدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
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