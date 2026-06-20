مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرة الرواشدة

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الرواشدة بوفاة المرحومة الحاجة ميسر عقلة الرواشدة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، في منطقة دابوق بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومة وعموم عشيرة الرواشدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.





