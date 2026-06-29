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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الزبن/ بني صخر

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جانب من أداء واجب العزاء
 
الإثنين، 29-06-2026 07:00 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين ، واجب العزاء إلى عشيرة الزبن/ بني صخر بوفاة المرحومة ريم سلامة الزبن زوجة العميد الركن الطيار المتقاعد أمجد محمد تركي الزبن، قائد السرب الملكي الأسبق.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في منطقة نتل في محافظة مادبا، تعازي  ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعشيرة الزبن وعموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
 
 


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