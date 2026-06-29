مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الزبن/ بني صخر

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في منطقة نتل في محافظة مادبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعشيرة الزبن وعموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
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