مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الزيادات العبادي

05:15 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرة الزيادات العبادي بوفاة زياد أحمد محمود الزيادات العبادي، شقيق الفريق المتقاعد، العين الاسبق محمود الزيادات العبادي. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، في اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعشيرة الزيادات وعموم عشائر قبيلة عباد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.





