مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الشبول

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة الشجرة بلواء الرمثا بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشبول، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
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