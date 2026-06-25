الخميس 2026-06-25 07:18 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الشبول

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جانب من أداء واجب العزاء
 
الخميس، 25-06-2026 07:11 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس ، واجب العزاء إلى عشيرة الشبول بوفاة الرقيب رضا حسن الشبول.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة الشجرة بلواء الرمثا بمحافظة إربد، تعازي  ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشبول، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
 
 


gnews

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