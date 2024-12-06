مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الشراب/عباد

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى قبيلة عباد/ عشيرة الشراب، بوفاة خالد فرحان الشراب العبادي. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم قبيلة عباد وعشيرة الشراب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.