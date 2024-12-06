مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الشراب/عباد

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم قبيلة عباد وعشيرة الشراب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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