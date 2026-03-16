مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الشريف

جانب من أداء واجب العزاء
 
الإثنين، 16-03-2026 08:23 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الشريف بوفاة المرحوم علي رضوان الشريف المجاغفة، عم محافظ الكرك قبلان الشريف.اضافة اعلان


ونقل العيسوي خلال تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة الشريف سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
 


