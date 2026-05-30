مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الشورة

السبت، 30-05-2026 05:34 م
الوكيل الإخباري-  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الشورة بوفاة المرحومة الحاجة تمام شاهر البلوش، والدة المحافظ السابق الدكتور هاني الشورة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة لب  بلواء ذيبان  في محافظة مادبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الشورة والبلوش، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيدة بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنها جنات النعيم.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
 
 


