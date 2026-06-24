مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفايز

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة القسطل، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة الفايز وعموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
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