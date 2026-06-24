الأربعاء 2026-06-24 07:22 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفايز

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جانب من أداء واجب العزاء
 
الأربعاء، 24-06-2026 07:11 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الفايز بوفاة الشيخ عناد محمد الفايز.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة القسطل، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة الفايز وعموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.

كما قدم  واجب العزاء مستشار  جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
 
 


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