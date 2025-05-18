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مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة المعايطة

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي
 
الأحد، 18-05-2025 07:15 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة المعايطة بوفاة مشعل مصطفى محمود المعايطة، شقيق القاضي غصبي المعايطة.اضافة اعلان


 ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المعايطة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
 
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