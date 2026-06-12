مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المعايطة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة في منطقة دابوق بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة المعايطة، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيدة بواسع عفوه ورحمته ومغفرته.
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