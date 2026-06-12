الجمعة 2026-06-12 08:54 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المعايطة

م
جانب من أداء واجب العزاء
 
الجمعة، 12-06-2026 07:36 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرة المعايطة بوفاة المرحومة ماريا جارسيا زوجة الدكتور مدالله سليمان المعايطة ووالدة السفير الاردني في ماليزيا الدكتور اسماعيل المعايطة ومدير عام هيئة تنشيط السياحة رمزي المعايطة. اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة في منطقة دابوق بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة  وعموم عشيرة المعايطة، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيدة بواسع عفوه ورحمته ومغفرته.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

مناسبات تهنئة للسيدة إخلاص البداينة بمناسبة استلامها إدارة إذاعة جامعة الطفيلة التقنية

ز

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن عن تركيب كاميرات مراقبة جديدة وهذه أماكنها

ز

عربي ودولي باكستان: تم الاتفاق على مسودة التفاهم النهائية بين إيران والولايات المتحدة

م

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المعايطة

ن

أخبار محلية حادث تصادم بين 3 مركبات على مدخل نفق شارع مكة في عمّان

ز

أخبار محلية مختصون يدعون إلى ضرورة بناء قاعدة بيانات خاصة بعمالة الأطفال

ز

أخبار محلية بلدية الوسطية تخصص شاشة كبيرة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم

ت

أخبار محلية طاقم تحكيم أردني بقيادة أدهم المخادمة لإدارة مباراة إسبانيا والرأس الأخضر الاثنين



 
 






الأكثر مشاهدة

 