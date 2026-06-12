مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المعايطة

07:36 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرة المعايطة بوفاة المرحومة ماريا جارسيا زوجة الدكتور مدالله سليمان المعايطة ووالدة السفير الاردني في ماليزيا الدكتور اسماعيل المعايطة ومدير عام هيئة تنشيط السياحة رمزي المعايطة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة في منطقة دابوق بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة المعايطة، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيدة بواسع عفوه ورحمته ومغفرته.





