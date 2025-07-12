السبت 2025-07-12 07:43 م
 

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المناصير

ل
جانب من أداء واجب العزاء
 
السبت، 12-07-2025 07:18 م
الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة المناصير/ عباد، بوفاة حليمة جميل المناصير ارملة المرحوم محمد سلامة كريم النهار المناصير.اضافة اعلان


ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويها وعموم آل النهار وعشيرة المناصير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية قرار جديد لطلبة التجسير في الجامعات الأردنية

اااال

منوعات تطور خطير في تحقيقات كارثة الطائرة الهندية.. حادث نادر أم خطأ قاتل؟

ا

أخبار محلية الخرابشة يتفقد محطة رحاب ويؤكد الاستعداد لمواجهة أحمال الكهرباء خلال الصيف

ل

أخبار محلية العيسوي: الأردن بحكمة الملك ورؤيته صامد في وجه التحديات

ل

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المناصير

ل

أخبار محلية الحكومة توضح حول التعديلات الأخيرة على قانوني العقوبات والتنفيذ

يرير

فن ومشاهير حقيقة وفاة الفنان محمد فؤاد

ل

أخبار محلية رسالة للأردنيين الراغبين بشراء الذهب



 
 





الأكثر مشاهدة