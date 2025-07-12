مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المناصير

ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويها وعموم آل النهار وعشيرة المناصير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
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