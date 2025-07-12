مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المناصير

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الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة المناصير/ عباد، بوفاة حليمة جميل المناصير ارملة المرحوم محمد سلامة كريم النهار المناصير. اضافة اعلان





ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويها وعموم آل النهار وعشيرة المناصير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.