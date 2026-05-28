مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة المهيرات / عباد .اضافة اعلان


ففي منطقة ابو السوس بلواء وادي السير بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المقدم المتقاعد سلطان خليفة المهيرات العبادي، نجل العميد الركن المتقاعد خليفة عبدالحفيظ المهيرات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة المهيرات وعموم عشائر عباد، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.

وفي منطقة الذراع بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج عبد عواد الغمار المهيرات، شقيق العميد المتقاعد خليل المهيرات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة المهيرات وعموم عشائر عباد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
 
 


