مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الهباهبة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، وإلى عموم عشيرة الهباهبة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي ومدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك، العميد رزق عبدالرحمن الرواشدة.
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