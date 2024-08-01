مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الهباهبة

الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة الهباهبة بوفاة العميد المهندس رائد عبدالرزاق الهباهبة، مدير الصيانة في سلاح الجو الملكي.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، وإلى عموم عشيرة الهباهبة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي ومدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك، العميد رزق عبدالرحمن الرواشدة.