مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرة الهياجنة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة ،في منطقة دير السعنة في لواء الطيبة بمحافظة اربد ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الهياجنة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
