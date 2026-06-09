مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة بني هاني

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، في منطقة البارحة بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة بني هاني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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