الثلاثاء 2026-06-09 07:47 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة بني هاني

ب
جانب من أداء واجب العزاء
 
الثلاثاء، 09-06-2026 06:00 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة بني هاني بوفاة المحافظ السابق عليان خلف بني هاني.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، في منطقة البارحة بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة بني هاني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

تكنولوجيا أبل تكشف عن سيري الجديدة

ب

أخبار محلية تصريح صادر عن مدير العمليات البرية في القوات المسلحة الأردنية

مصرع 6 أشخاص في حادث سير مروّع جنوب العراق

منوعات مصرع 6 أشخاص في حادث سير مروّع جنوب العراق

ويستهل منتخبا المكسيك وجنوب إفريقيا منافسات كأس العالم 2026 بالمباراة الافتتاحية للبطولة، المقررة بعد غد الخميس على ملعب "أزتيكا" الأسطوري في مكسيكو سيتي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، في البطول

عربي ودولي المكسيك تعلن عن إجراءات استثنائية قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم

شركة آبل

تكنولوجيا بعد طول انتظار.. شركة آبل تُطلق "سيري آيه آي"

ب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

غزة

فلسطين الفصائل الفلسطينية في القاهرة تبحث في حصر السلاح في غزة

ز

أخبار محلية جامعة تؤخر دوام طلبتها وكادرها في أيام مباريات المنتخب بكأس العالم



 
 






الأكثر مشاهدة

 