السبت 2026-04-18 08:56 م

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحديد والشرعة

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحديد والشرعة
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحديد والشرعة
 
السبت، 18-04-2026 08:12 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرتي  الحديد والشر،عة.اضافة اعلان


ففي منطقة المدينة الرياضية، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم مازن محمد منور الحديد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، الى ذوي الفقيد وعشيرة الحديد وعموم عشائر البلقاوية، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.


وفي منطقة الحسين الغربي، بمحافظة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة مجدولين فواز خليف الشرعة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعشيرة الشرعة وعموم عشائر بني صخر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.


الرواشدة يفتتح فعاليات إطلاق لواء بني عبيد لواءً للثقافة الأردنية

أخبار محلية الرواشدة يفتتح فعاليات إطلاق لواء بني عبيد لواءً للثقافة الأردنية

زيلينسكي يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في كييف

عربي ودولي زيلينسكي يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في كييف

الصفدي: معالجة جذور الصراع أساس الأمن والاستقرار في المنطقة

أخبار محلية الصفدي: معالجة جذور الصراع أساس الأمن والاستقرار في المنطقة

وزراء خارجية 11 دولة يدينون إعلان إسرائيل بشأن "أرض الصومال"

أخبار محلية وزراء خارجية 11 دولة يدينون إعلان إسرائيل بشأن "أرض الصومال"

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحديد والشرعة

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحديد والشرعة

وول ستريت جورنال: الجيش الأميركي يستعد لدهم سفن مرتبطة بإيران

عربي ودولي وول ستريت جورنال: الجيش الأميركي يستعد لدهم سفن مرتبطة بإيران

سياسي فرنسي: أوروبا تحاول توريط باريس في حرب ضد روسيا

عربي ودولي سياسي فرنسي: أوروبا تحاول توريط باريس في حرب ضد روسيا

التقى قائد الجيش الباكستاني عددا من المسؤوليين الإيراني

عربي ودولي إيران تدرس مقترحات أميركية "جديدة" تلقتها عبر باكستان



 
 






