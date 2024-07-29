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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الخصاونة والخوالدة

جانب من العزاء
جانب من العزاء
الإثنين، 29-07-2024 07:37 م

 

 الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الخصاونة، بوفاة العميد المتقاعد حافظ علي الخصاونة، وإلى عشيرة الخوالدة بوفاة الرقيب أسامة محمود الخوالدة،وبوفاة ينال فادي فرحان الخوالدة.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت العزاء في محافظتي  إربد والمفرق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المتوفين، وإلى عموم عشيرتي الخصاونة والخوالدة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد المرحومين بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي ومدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك العميد رزق عبدالرحمن الرواشدة.
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