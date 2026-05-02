مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والقاضي

ففي منطقة حيان الروبيض الشرقي بلواء بلعما بمحافظة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة فاطمة قاسم الخوالدة، زوجة حمد فضيل الخوالدة، ووالدة العقيد الركن علي الخوالدة، قائد مجموعة حمزة بن عبد المطلب "سيد الشهداء" التابعة للحرس الملكي الخاص، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة، وعشيرة الخوالدة، وإلى عموم عشائر بني حسن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
وفي منطقة حوشا بلواء البادية الشمالية الغربية، بمحافظة المفرق، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء الحاجة المرحومة سلوى الصوفي، زوجة فاروق حتمل القاضي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة، وعشيرة القاضي، وعموم عشائر بني خالد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، ومحافظ المفرق فراس أبو الغنم.
-
أخبار متعلقة
-
صرف 60% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024 خلال الأسبوع الحالي
-
أوقاف الكورة تطلق مبادرة "صحح صلاتك"
-
الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الأحد
-
وفاة 3 أطفال أشقاء أردنيين في الكويت بعد تعرضهم لحادث مروري مأساوي
-
توضيح رسمي حول تدريس الموسيقى والمسرح في المدارس
-
الأردن .. كباتن التوصيل يطالبون بتعديل أجورهم
-
المؤسسة العامة للغذاء والدواء تتلف 20 طنًا من الأجبان في الموقر
-
بلدية غرب إربد: خطة بيئية من أجل "صيف آمن"