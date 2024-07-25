مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الشريدة والشوابكة

07:49 م

الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى عشيرة الشريدة بوفاة المهندس سامر سلطان الشريدة، شقيق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، وإلى عشيرة الشوابكة بوفاة الحاجة ترفة فلاح الشوابكة، والدة أمين عام مجلس النواب الأسبق فايز الشوابكة.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظتي إربد ومأدبا، اليوم الخميس، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين وعموم عشيرتي الشريدة والشوابكة، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.