مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي العمايرة والخرابشة

ففي منطقة زي بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء العقيد المتقاعد الحاج بشير سليمان العمايرة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العمايرة، سائلا العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة وادي الحور بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة تركية عبدالرحمن الخرابشة، ارملة المرحوم محمد عبدالحميد الخرابشة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويها وعموم عشيرة الخرابشة سائلا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
