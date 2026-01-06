الثلاثاء 2026-01-06 05:51 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي العمايرة والخرابشة

ت
جانب من أداء واجب العزاء
الثلاثاء، 06-01-2026 05:11 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرتي العمايرة والخرابشة.اضافة اعلان


ففي منطقة زي بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء العقيد المتقاعد الحاج بشير سليمان العمايرة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العمايرة، سائلا العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة وادي الحور بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة تركية عبدالرحمن الخرابشة، ارملة المرحوم محمد عبدالحميد الخرابشة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويها وعموم عشيرة الخرابشة سائلا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية تسجيل 123 براءة اختراع في 2025

رئيس الوزراء العراقي يدعو القوات المسلحة إلى اليقظة ورفع الجهوزية

عربي ودولي رئيس الوزراء العراقي يدعو القوات المسلحة إلى اليقظة ورفع الجهوزية

توتر أمني في حلب وسقوط قتلى وجرحى في اشتباكات متبادلة

عربي ودولي توتر أمني في حلب وسقوط قتلى وجرحى في اشتباكات متبادلة

ا

شؤون برلمانية رئيس لجنة الصحة في الأعيان: إعادة تفعيل المجلس الصحي العالي يعزز الحوكمة

"الوطني للتشغيل" يوقع أكثر من 61 ألف عقد عمل مدعوم منذ 2022

أخبار محلية "الوطني للتشغيل" يوقع أكثر من 61 ألف عقد عمل مدعوم منذ 2022

ل

شؤون برلمانية مذكرة تفاهم بين "الاستثمار النيابية" ومركز الحياة "راصد"

"العقبة الخاصة": إقرار نظام الإدخال المؤقت للمركبات يعزز البيئة الاستثمارية

أخبار محلية "العقبة الخاصة": إقرار نظام الإدخال المؤقت للمركبات يعزز البيئة الاستثمارية

الأردن يتقدم في أكثر من 20 مؤشرا عالميا

أخبار محلية الأردن يتقدم في أكثر من 20 مؤشرا عالميا



 






الأكثر مشاهدة