مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الفايز وآل ياخول

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، وعموم قبيلة بني صخر، وعموم آل ياخول، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي ومحافظة العامة ياسر العدوان.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين اقتحام رئيس الحكومة ووزير المالية الإسرائيليين للأغوار الفلسطينية
-
وزير الخارجية في مدريد للمشاركة في اجتماع بشأن "تنفيذ حل الدولتين"
-
العقبة الخاصة تكرم أوائل الثانوية العامة
-
وزير الإدارة المحلية يفتتح الصالة متعددة الأغراض في ناعور
-
الأمن يعثر على عائلة ضلت طريقها في الكرك- تفاصيل
-
صدور نظام معدل يسمح لموظفين في القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي
-
الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية
-
الأردن في المجموعة الأعلى في مؤشر الأمن السيبراني