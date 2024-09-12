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مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الفايز وآل ياخول

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي
الخميس، 12-09-2024 10:24 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى قبيلة بني صخر- عشيرة الفايز بوفاة الوزير والعين والسفير الأسبق طراد مثقال سطام الفايز، وإلى آل ياخول بوفاة العميد المتقاعد موسى محمود ياخول.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، وعموم قبيلة بني صخر، وعموم آل ياخول، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي ومحافظة العامة ياسر العدوان.
 
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