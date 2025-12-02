الثلاثاء 2025-12-02 06:11 م

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الفايز والزبن

الوكيل الإخباري-  مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرتي الفايز والزبن / بني صخر.


ففي منطقة أم العمد ب لواء الجيزة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة هيجر مناع العدوان، أرملة الشيخ سامي مثقال الفايز ووالدة النائب حابس الفايز، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الفايز وعموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة نتل، في لواء الجيزة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم هيثم محمد منصور الزبن، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزبن وعموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة جلول في لواء الجيزة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة فريال راكان الحيدر الزبن، أرملة المرحوم محمود منصور الحيدر الزبن، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الزبن وعموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.


