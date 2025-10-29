مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي المساعيد والمسيب

ففي مدينة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم مفلح عبدالله السميران، والد محافظ البلقاء فيصل المساعيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المساعيد، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة صبحا بمحافظة المفرق نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة جلوة ساكت الحويدي، زوجة عواد منصور المسيب، ووالدة العقيد المتقاعد سامي والمقدم محمد المسيب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي المسيب والحويدي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رجمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وأمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ المفرق فراس أبو الغنم.
-
أخبار متعلقة
-
وفد عراقي يطلع على التجربة الأردنية في بدائل العقوبات السالبة للحرية
-
الجامعة الهاشمية والسفارة الألمانية تبحثان التعاون التقني
-
مركبتان جديدتان لدعم مبتوري الأطراف في غزة سترسل في أقرب وقت ممكن
-
وزير الأوقاف يطلق حملة الشتاء في محافظة البلقاء
-
بحث التعاون بين مستشفيات البشير والاتحاد العالمي للهيموفيليا
-
إعلان هام من رئيس البلقاء التطبيقية لجميع طلبة الشامل
-
الأحوال المدنية تصدر 280 ألف شهادة رقمية منذ إطلاق الخدمة
-
اتحاد العمال بالتعاون مع "العمل الدولية" ينظم جلسة نقاشية حول الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل