الأربعاء 2025-10-29 06:46 م
 

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي المساعيد والمسيب

ا
جانب من أداء واجب العزاء
 
الأربعاء، 29-10-2025 05:21 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرتي المساعيد والمسيب.اضافة اعلان


ففي مدينة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم مفلح عبدالله السميران، والد محافظ البلقاء فيصل المساعيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المساعيد، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة صبحا بمحافظة المفرق نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة جلوة ساكت الحويدي، زوجة عواد منصور المسيب، ووالدة العقيد المتقاعد سامي والمقدم محمد المسيب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي المسيب والحويدي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رجمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وأمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ المفرق فراس أبو الغنم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية "تطوير العقبة": الشركة تسعى لجعل المدينة ضمن أفضل 100 مدينة للعيش عالمياً

الشرع: سوريا اجتذبت استثمارات بـ28 مليار دولار في 6 أشهر

عربي ودولي الشرع: سوريا اجتذبت استثمارات بـ28 مليار دولار في 6 أشهر

ل

أخبار محلية وفد عراقي يطلع على التجربة الأردنية في بدائل العقوبات السالبة للحرية

ا

أخبار محلية الجامعة الهاشمية والسفارة الألمانية تبحثان التعاون التقني

مركبتان جديدتان لدعم مبتوري الأطراف في غزة سترسل في أقرب وقت ممكن

أخبار محلية مركبتان جديدتان لدعم مبتوري الأطراف في غزة سترسل في أقرب وقت ممكن

الولايات المتحدة تحث مواطنيها في مالي على المغادرة فورا

عربي ودولي الولايات المتحدة تحث مواطنيها في مالي على المغادرة فورا

ا

خاص بالوكيل انطلاق مهرجان الزيتون الوطني في 27 الشهر المقبل ولمدة عشرة أيام

وزير الأوقاف يطلق حملة الشتاء في محافظة البلقاء

أخبار محلية وزير الأوقاف يطلق حملة الشتاء في محافظة البلقاء



 
 





الأكثر مشاهدة