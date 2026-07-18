السبت 2026-07-18 10:26 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي مقدادي والزعبي ً

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي مقدادي والزعبي ً
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي مقدادي والزعبي ً
 
السبت، 18-07-2026 09:16 م
الوكيل الإخباري-  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرتي المقدادي والزعبي.اضافة اعلان


ففي منقطة بيت إيدس، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم قاضي محكمة استئناف عمان القاضي موسى أحمد المقدادي ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المقدادي،سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومة زهر عثمان الزعبي وإلى عشيرة الزعبي ، سائلا المولى عز وجل أن يشملها بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنها جنات النعيم.
 
 


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