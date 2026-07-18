مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي مقدادي والزعبي ً

ففي منقطة بيت إيدس، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم قاضي محكمة استئناف عمان القاضي موسى أحمد المقدادي ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المقدادي،سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومة زهر عثمان الزعبي وإلى عشيرة الزعبي ، سائلا المولى عز وجل أن يشملها بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنها جنات النعيم.
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