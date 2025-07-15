الثلاثاء 2025-07-15 07:58 م
 

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزّي قبيلة بني صخر وآل قمحية

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزّي قبيلة بني صخر وآل قمحية
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزّي قبيلة بني صخر وآل قمحية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 06:45 م
الوكيل الإخباري-  مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى قبيلة بني صخر/ عشيرتي الفايز والجبور، وإلى آل قمحية.اضافة اعلان


ففي منطقة القسطل، بلواء الجيزة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم فايز عناد الفايز / بني صخر، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر الفايز / بني صخر، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي لواء الموقر، زار العيسوي بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد فلاح هاشم الجمعان الجبور / بني صخر، حيث نقل تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر الجبور / بني صخر، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة دابوق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المستشار القاضي يوسف عبد المنعم قمحية، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل قمحية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدّم واجب العزاء كل من مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي استطلاع رأي: أكثر من نصف الأمريكيين لا يؤيدون أداء ترامب

مشهد عام للعاصمة عمّان

اقتصاد محلي إيرادات الأردن تتجاوز 4 مليارات دينار في 5 أشهر.. والمالية تتوقع تراجع الدين العام

ا

أخبار محلية الاتحاد الوطني الأردني يبحث ملفات التعليم والمطالب الشعبية في اجتماع مكتبه السياسي

ل

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حزمة العقوبات الـ 18 ضد روسيا

فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على فاحشي الثراء

منوعات فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على فاحشي الثراء

ل

أخبار محلية شخصيات فلسطينية تثمن موقف الملك في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بفلسطين

ل

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز النمو الدولي

النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور فرج الغول

شؤون برلمانية "إرادة والوطني الإسلامي" تطالب بتحقيق دولي في جريمة اغتيال الغول



 
 





الأكثر مشاهدة