مندوبا عن جلالة الملك .. السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيسة كوستاريكا

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك السفير الأردني في المكسيك والسفير غير المقيم لدى كوستاريكا عدلي الخالدي أخيرا في حفل تنصيب الرئيسة لورا فيرنانديز، رئيسة لجمهورية كوستاريكا، بعد فوزها في الانتخابات الرئاسية لبلادها التي جرت مطلع شهر شباط الماضي.





ونقل الخالدي خلال الحفل الذي أقيم في مركز المؤتمرات في العاصمة سان خوسيه، تهنئة جلالة الملك للرئيسة فيرنانديز بثقة الشعب الكوستاريكي، وحرص الأردن على تطوير علاقات التعاون مع بلاده، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.










