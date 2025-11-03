الإثنين 2025-11-03 06:49 م
 

مندوباً عن جلالة الملك.. رئيس الوزراء يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة

ت
أرشيفية
 
الإثنين، 03-11-2025 05:58 م

الوكيل الإخباري- مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، يشارك رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في أعمال القمَّة العالميَّة الثانية للتنمية الاجتماعيَّة التي تستضيفها العاصمة القطريَّة الدَّوحة، والتي وصل إليها مساء اليوم الاثنين.

اضافة اعلان


وتبدأ القمَّة، التي تشهد مشاركة دوليَّة واسعة، أعمالها يوم غدٍ الثُّلاثاء، بتنظيم من الأمم المتَّحدة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة الصحة

أخبار محلية نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة الصحة

ب

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل العواد وآل عباد

ا

طب وصحة ثمرة صغيرة تحارب 3 أمراض قاتلة وتكافح التجاعيد

3 جرحى بينهم طفلة برصاص الاحتلال شرقي مدينة غزة

فلسطين 3 جرحى بينهم طفلة برصاص الاحتلال شرقي مدينة غزة

ل

نعـي فـاضل البوتاس العربية تنعى أحد مؤسسيها المهندس ناصر توفيق السعدون

جوزيف عون: أنا ملك لبنان وأمامنا خيار واحد للتعامل مع الكيان

عربي ودولي جوزيف عون: أنا مُلك لبنان وأمامنا خيار واحد للتعامل مع الكيان

معلمون لوزارة التربية: “أعطونا أجورنا فقد جفّ عرقنا”

خاص بالوكيل معلمون لوزارة التربية: “أعطونا أجورنا فقد جفّ عرقنا”

ت

أخبار محلية مندوباً عن جلالة الملك.. رئيس الوزراء يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة



 
 





الأكثر مشاهدة