مندوباً عن جلالة الملك.. رئيس الوزراء يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة

وتبدأ القمَّة، التي تشهد مشاركة دوليَّة واسعة، أعمالها يوم غدٍ الثُّلاثاء، بتنظيم من الأمم المتَّحدة.
-
أخبار متعلقة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل العواد وآل عباد
-
وزير العدل يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية
-
الأمن يواصل تنظيم فعاليات الأسبوع التوعوي الجامعي "بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة"
-
الجامعة الهاشمية تنظم مؤتمر "الخطاب الإعلامي" غدا
-
مستشفى الجامعة يدرج التخدير النصفي ضمن خدماته
-
وفد من جمعية رجال الأعمال الجورجيين يزور البترا
-
الملك يزور المجلس القضائي الأردني ويوعز بتشكيل لجنة لتطوير القضاء
-
الزراعة: فتح باب استيراد زيت الزيتون قريبا