مندوبا عن د.عزمي محافظة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد غيث يرعى حفل توزيع جوائز الأولمبياد العلمي (السادس)

الوكيل الإخباري- برعاية الدكتور محمد غيث الامين العام للشؤون التقنية والمهنية مندوبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي معالي الدكتور عزمي محافظه وحضور د. محمد ابزاخ رئيس جمعية المواهب العلمية الأردنية ومدير عام مدارس المدار الدولية , نظمت جمعية المواهب العلمية اليوم حفل ختامي لتكريم وتوزيع جوائز الأولمبياد العلمي السادس للفائزين حيث اقيم الحفل في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة الأردنية عمان .

اضافة اعلان



وفي كلمة للدكتور محمد ابزاخ رئيس جمعية المواهب العلمية الأردنية رحب فيها بالدكتور محمد غيث الامين العام للشؤون التقنية والمهنية مندوبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي معالي الدكتور عزمي محافظه , ورحب بـ كبار العلماء والضيوف الكرام , مؤكدا ان د. عزمي محافظة دائماً الداعم لافكار الريادية والداعم الحقيقي للمواهب العلمية .



وقال ابزاخ : “إن هذا الحفل يعكس التزامنا الراسخ بدعم الموهوبين وتعزيز الابتكار والابداع في المجتمع , ونحن فخورون بدعم وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم ، ونتطلع إلى تكريم النجوم الشباب وتشجيعهم على الاستمرار في مسيرتهم العلمية والتعليمية المبدعة”.



واضاف ابزاخ لقد اشترك معنا في جمعية المواهب هذا العام ما يقارب ( 4000 ) اربع الآف طالب وطالبه من مختلف محافظات المملكة وبشقيها النظام الوطني والنظام الدولي حيث تم استحداث باللغة الانجليزية لاتاحة الفرصة لابنائنا الطلبة المشتركين بالبرامج الولية



لقد اشترك معنا ما يقارب 4000 الآف طالب وهذا عدد ليس بقليل والامتحان كان موجهاً لطلبة الصف العاشر حيث اشترك من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومن مدارس وكالة الغوث وهي تمثل جميع محاور التعليم في الاردن تنافسوا على محاور متنوعة كل طالب حسب قدرته حيث تنافسوا بالرياضيات والكيمياء والفلك وعلوم الفضاء وايضاً في الاقتصاد وريادة الاعمال وتم استحداث هذا العام الآمن السيبراني وقريباً سيتم ادخال بعض المحاور المهنية وذلك لاطلاع ابنائنا الطلبه علىه والذي سيأخذ الطابع المستقبلي .



واضاف ابزاخ , ان وزارة التربية والتعليم ممثلة بدوائرها المختلفة وبالتشارك مع جمعية المواهب التعليمية الاردنية تعاونوا مع بعضهم البعض مع مؤسسات المجتمع المدني من اجل انجاح هذه الاولمبياد وفي الجمعية نسعى جاهدين الى التجديث والتطوير لمنظومة الامتحان لايصال ابنائنا الطلبة الى العالمية بإذن الله تعالى , وهنأ ابزاخ جميع الفائزين كما قدم الشكر لمؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بانجاح هذا الكرنفال التعليمي الوطني .



وفي نهاية كلمته توجه ابزاخ من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الامين باحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاستقلال الثمانون وعيد الاضحى المبارك



واضاف ابزاخ لقد حاولنا جاهدين توسيع المحاور لاتاحة الفرصة لاكبر عدد من الطلبة للمشاركة بهذه النشاطات لاكتشاف المواهب المدفونة والموجوده لديهم .



واضاف ابزاخ : اليوم نفخر بأن نتوج هؤلاء الفائزين وجميع من شارك في الاولمبياد العلمي السادس وبهذه التجربة الفريدة التي ستكون بصمة في حياة كل طالب من هؤلاء الطلبة , ونسأل الله التوفيق لهم .

هذا وقد تنافس الطلاب الناجحون في مراحل متقدمة من المسابقة، وتم اختيارهم بناءً على إبداعهم ومهاراتهم العلمية. وتضمنت المسابقة مجموعة متنوعة من التحديات والاختبارات العلمية التي تطلبت الذكاء والتفكير النقدي والإبداع.



وفي كلمة لراعي الحفل الدكتور محمد غيث الامين العام للشؤون التقنية والمهنية في وزارة التربية والتعليم قال فيها :



يشرفني ان اكون بينكم اليوما منتدباً عن معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظه في هذا الحفل المميز لتتويج الطلبة الفائزين في اولمبياد العلمي السادس الذي تنظمه جمعية المواهب العلمية الثقافية الاردنية احتفاءاً بنخبة من ابنائنا وبناتنا الطلبة الذين اثبتوا ان التميز العلمي ينموا بالجتهاد ويتحول من مهاره وعمل الى انجاز حقيقي .



واضاف ان وجودنا بهذه القاعه ليس حفل لتكريم الفائزين بل هو رسالة تربوية ووطنية تؤكد ان بناء مستقبل الاردن يبدأ في الاستثمار في عقول الطلبة ومواهبهم ومن تمكينهم بالعلم والمعرفة والمهارات التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل , فالطالب المبدع اليوم هو الباحث والمهني والتقني والمهندس والمبتكر في الغد .



واضاف الدكتور محمد غيث أن الرؤى الملكية السامية لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم اولت اهمية كبرى في تطوير التعليم وتمكين الشباب لتعزيز الابداع والابتكار وربط التعليم بمتطلبات التنمية في سوق العمل ومن هنا فان التعليم المهني والتقني لم يعد مساراً تقليديا بل اصبح ركيزة اساسية لبناء الانسان المنتج وتمكين جيل يمتلك المعرفه والمهاره والقدره على العمل والابداع والمنافسة .



وأكد غيث ان ما نشهده اليوم يأتي منسجماً مع التحديث الاقتصادي الذي اكد على اهمية تطوير التعليم النوعي وتنمية المهارات وتعزيز التشغيل وربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الاقتصادية وهذا ما تعمل عليه وزارة التربية والتعليم من خلال تطبيق منظومة التعليم المهني والتقني وتوسيع مساراته . نحن لدينا 12 تخصص مهني وانشاءالله في شهر 9 سرتفع عدد التخصصات الى 14 تخصص . وهنالك 46 ألف طالب مهني على مقاعد الدراسة وسيزداد هذا العدد كما ونوعاً



وتعد جمعية المواهب العلمية الثقافية الأردنية منبرًا هامًا لتعزيز النبوغ والابتكار في المجتمع الأردني تعمل الجمعية على توفير الدعم والتشجيع للشباب الموهوبين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والثقافية , كما تسعى الجمعية لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب والمعلمين والأكاديميين في الأردن، وتنظيم فعاليات تعليمية وثقافية تهدف إلى تعزيز النمو الشخصي والمهني للشباب الموهوبين.

ويذكر ان تنظيم الأولمبياد العلمي الخامس تم بين جمعية المواهب العلمية الثقافية الاردنية وعدد من الجهات التعليمية والثقافية الرائده وهي , وزارة التربية والتعليم , وزارة الثقافة , المركز الجغرافي الملكي , مؤسسة طلال ابو غزالة , الجمعية الفلكية الأردنية الأمانة العامة للمدارس المسيحية , وعدد من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة .



ورفع ابزاخ اسمى آيات التهنئة والتبريك لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الامين سمو الامير حسين والشعب الاردني بمناسبة عيد استقلال المملكة الاردنية الهاشمية الـ 80 ومناسبة عيد الاضحى المبارك .