مندوباً عن ولي العهد.. اللواء الركن الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم

الأحد، 03-05-2026 01:58 م

الوكيل الإخباري- مندوباً عن سمو ولي العهد، كرم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، آمر مركز تدريب خدمة العلم، تقديراً لجهوده المتميزة في إدارة وتنفيذ البرنامج التدريبية وفق أعلى المعايير، وبما ينسجم مع الخطط المعتمدة والجداول الزمنية المحددة.

ونقل اللواء الركن الحنيطي تحيات سمو ولي العهد وتقديره للمستوى المتقدم الذي حققه المركز، مؤكداً أن كفاءة التنفيذ ودقة الانضباط تعكسان مستوى الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها مرتبات القوات المسلحة.


وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة، أن مخرجات مركز تدريب مكلفي خدمة العلم تشكل ركيزة محورية في إعداد جيل من الشباب المزود بالعلم والمعرفة والمؤهل بدنياً ومعنوياً، بما يعزز لديهم قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، ويكرّس مبادئ العمل الجماعي والاعتماد على الذات، ضمن رؤية شاملة تستهدف رفع مستوى الانضباط وتنمية القدرات الفردية بما يواكب متطلبات الخدمة ويعزز الجاهزية الوطنية.

 
 


