مندوباً عن ولي العهد.. اللواء الركن الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم

الوكيل الإخباري- مندوباً عن سمو ولي العهد، كرم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، آمر مركز تدريب خدمة العلم، تقديراً لجهوده المتميزة في إدارة وتنفيذ البرنامج التدريبية وفق أعلى المعايير، وبما ينسجم مع الخطط المعتمدة والجداول الزمنية المحددة.

ونقل اللواء الركن الحنيطي تحيات سمو ولي العهد وتقديره للمستوى المتقدم الذي حققه المركز، مؤكداً أن كفاءة التنفيذ ودقة الانضباط تعكسان مستوى الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها مرتبات القوات المسلحة.