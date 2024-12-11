مندوبا عن ولي العهد.. وزير الشباب يكرّم الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي -أسماء

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، كرم وزير الشباب نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي المهندس يزن الشديفات، اليوم الأربعاء، الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية. اضافة اعلان





وقال الشديفات، إن العمل التطوعي رمز من رموز تقدم الأمم وازدهارها وجزء رئيس من منظومة الانتماء والمواطنة الصالحة، مشيرا إلى أن المجتمع الأردني عرف مضامين وقيم التطوع منذ تأسيس الدولة الأردنية والذي أثمر عن إيجاد نسيج مجتمعي يسوده التكافل والإيثار والعون.



وأضاف أن سمو ولي العهد أطلق الجائزة احتفالا باليوم الدولي للمتطوعين، بهدف تعزيز ثقافة التطوع وتقدير الجهود التطوعية للأفراد والفرق الجماعية والمؤسسات ومساهمتهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، لافتا إلى أن الجائزة تعد أسمى جائزة تقديرية في مجال العمل التطوعي.



واستقبلت الجائزة، التي تنظمها وزارة الشباب بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)؛ ما يزيد على 8 آلاف طلب في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والرياضية والفنية والثقافية والبيئية والسياحية والريادة والابتكار والتعليم والتدريب.



وحقق الفائزون المعايير وفقا لفئات الجائزة الأربعة وهي: الأعمال التطوعية الفردية، والأعمال التطوعية الجماعية، والأعمال التطوعية للمؤسسات غير الربحية، والأعمال التطوعية للمؤسسات الربحية.



وضمن فئة الأعمال التطوعية الفردية حقق محمود النابلسي المركز الأول عن مبادرة "عزوتي" التي تعنى بتقديم وجبات غدائية مجانية وتطوعية للأفراد المحتاجين بشكل يومي، فيما حقق الدكتور مرزوق العمارين المركز الثاني عن مبادرة "الرعاية الطبية الشاملة لمرضى شق الشفة وشق سقف الحلق" التي تعنى بإيصال الرعاية الطبية للأطفال الذين يعانون من شق الشفه وشق سقف الحلق، أما بالمركز الثالث فقد فازت هلا عبد الخالق عن مبادرة "رفيق الخير للخدمات الاجتماعية" التي تعنى بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل التطوعي.



وعن فئة الأعمال التطوعية للفرق الجماعية، فاز بالمركز الأول فريق مبادرة "لتزهو مدارسنا التطوعية"، التي تعنى بتحسين ظروف المدارس الحكومية من خلال إعادة تأهيل وصيانة المدارس، فيما فاز بالمركز الثاني فريق مبادرة "كراج سيل" التي تعنى برسم رؤية واضحة للأفراد للانخراط في العمل التطوعي وزيادة المستفيدين من المنح الدراسية، وفي المركز الثالث فاز فريق مبادرة "النادي الطبي" في الجامعة الهاشمية التي تعنى بدعم طلبة الطب أكاديميا وعلميا وتمكين دورهم في تقديم خدمات طبية تطوعية.



أما عن فئة الأعمال التطوعية للمؤسسات غير الربحية، فازت جمعية همتنا الخيرية، عن مبادرة "إعادة تأهيل وتطوير مراكز صحية وأقسام في المستشفيات" والتي تعنى بتوفير رعاية صحية ذات جودة عالية للمجتمعات الأقل حظا، أما في المركز الثاني فقد فازت مؤسسة تكية أم علي عن مبادرة "برنامج موائد الرحمن التطوعي"، التي تعنى بتخفيف أعباء الفقر الغذائي وتعزيز العمل التطوعي، وفي المركز الثالث فازت مؤسسة ومركز الحسين للسرطان عن برنامج "سوار التطوعي" الذي يعنى بإشراك الشباب في جهود مكافحة السرطان وتعزيز الصحة العامة والتطوع في مساعدة المرضى.



وعن فئة الأعمال التطوعية للمؤسسات الربحية، فازت بالمركز الأول شركة أورنج، عن مبادرة "أكاديمية البرمجة" والتي تعنى بتزويد الطلاب بتدريب مجاني في لغات البرمجة والمهارات اللازمة من أجل التشغيل، أما في المركز الثاني فقد فازت شركة الاحترام للاستشارات عن مبادرة "رسبكت الخير"؛ والتي تعنى بتمكين الأيتام والعائلات المحتاجة لحياة كريمة، وبالمركز الثالث فازت مدارس الكلية العلمية الاسلامية - الجبيهة عن مبادرة "إقرأ وارتقي"؛ والتي تعنى بتعزيز حب القراءة بين الطلبة وتنمية مهاراتهم الفكرية، كما فازت شركة روبوتنا بالمركز الثالث مكرر عن مبادرة "أمة الابتكار "والتي تعنى بتمكين الطلاب والمعلمين في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.



وحضر الحفل عدد من الأعيان والنواب والوزراء ورؤساء جامعات ومسؤولون وأعضاء مجلس أمناء الجائزة وأعضاء لجنة إدارتها وممثلون عن مؤسسات رسمية ومنظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني.