مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة مرشحا لعضوية محكمة العدل الدولية

ويمتلك السفير الحمود خبرة دبلوماسية وقانونية دولية واسعة تمتد لأكثر من 3 عقود، إذ انتخب عضواً في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة لثلاث دورات متتالية امتدت خلال الفترة ٢٠٠٧ - ٢٠٢٢، ورئيساً للجنة في العام ٢٠٢١، وسمي سفيراً للمملكة لدى جمهورية سنغافورة خلال الفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢١، كما سمي مندوباً للمملكة لدى الامم المتحدة في نيويورك منذ عام ٢٠٢١، وقد عمل السفير الحمود مستشاراً قانونياً ومديراً للإدارة القانونية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لعدة فترات.
ومثل السفير الحمود الحكومة الأردنية في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية والمسارات التفاوضية المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وقدم خلال مسيرته المهنية المشورة القانونية للحكومة الأردنية بشأن العديد من المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية، كما مثل الحكومة في عدد من المرافعات أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وللسفير الحمود سلسلة من المنشورات المتعلقة بالقانون الدولي والدبلوماسية، كما أنه حاصل على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، ودرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية من مركز فرانكلين بيرس للقانون (كلية الحقوق في جامعة نيو هامبشاير الأمريكية)، ودرجة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية، وهو حاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى.
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