مندوب الأردن بالأمم المتحدة: لا بديل عن أونروا ونطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين

وأضاف الحمود خلال كلمة له في مجلس الأمن أن ما تقوم به إسرائيل في شمال غزة اليوم على مرأى ومسمع المجتمع الدولي هو تطهير عرقي وإبادة.
ولفت إلى أن إسرائيل تحاول فرض واقع جديد في شمال غزة بالقوة.
ودعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة حيال الجرائم الإسرائيلية، واعتماد قرار حازم وملزم لوقف إطلاق النار في غزة.
وطالب الحمود مجلس الأمن بتوفير الحماية للفلسطينيين.
وأكد أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشجع الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها المتطرفين على الاستمرار بانتهاك قرار مجلس الأمن وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن التغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية، وعدم إطلاق جهد حقيقي لوقفها؛ سيشجع منتهكي القانون الدولي على الاستمرار بذلك، والتغول على المبادئ والقيم التي تمثلها الأمم المتحدة.
وأكد على وجوب إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح.
-
أخبار متعلقة
-
فوز بلدية بني عبيد بمشروع إنشاء حديقة عائلية وناد للأطفال
-
ولي العهد يلتقي الامير محمد بن سلمان بالرياض
-
ولي العهد يشارك بأعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية
-
الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة غدا
-
مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة
-
بلدية إربد تصادر 42 مكبر صوت وتنذر 49 محلا تجاريا
-
قرار حكومي يخدم الأردنيين غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة
-
المومني: سنباشر في عملية تقييم مؤسسي لأداء الناطقين الإعلاميين