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مندوب الأردن بالأمم المتحدة: لا بديل عن أونروا ونطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين

مندوب الأردن في الأمم المتحدة
مندوب الأردن في الأمم المتحدة
الأربعاء، 30-10-2024 12:09 ص
الوكيل الإخباري-   أكد مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة محمود الحمود، الثلاثاء، أن استمرار عدوان الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المدان والمرفوض جملة وتفصيلا ازدراء فج للإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على غزة.اضافة اعلان


وأضاف الحمود خلال كلمة له في مجلس الأمن أن ما تقوم به إسرائيل في شمال غزة اليوم على مرأى ومسمع المجتمع الدولي هو تطهير عرقي وإبادة.

ولفت إلى أن إسرائيل تحاول فرض واقع جديد في شمال غزة بالقوة.

ودعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة حيال الجرائم الإسرائيلية، واعتماد قرار حازم وملزم لوقف إطلاق النار في غزة.

وطالب الحمود مجلس الأمن بتوفير الحماية للفلسطينيين.

وأكد أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشجع الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها المتطرفين على الاستمرار بانتهاك قرار مجلس الأمن وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن التغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية، وعدم إطلاق جهد حقيقي لوقفها؛ سيشجع منتهكي القانون الدولي على الاستمرار بذلك، والتغول على المبادئ والقيم التي تمثلها الأمم المتحدة.

وأكد على وجوب إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح.
 
gnews

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