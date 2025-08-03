مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح دورة الدفاع الوطني23

ونقل المساعد للعمليات والتدريب للمشاركين تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، الملك عبدالله الثاني، وتحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة، وتمنياتهم لهم بالتوفيق والنجاح، مباركا لهم التحاقهم بهذا الصرح الأكاديمي العريق.
وأكد المساعد للعمليات والتدريب الأهمية الفكرية لهذه المشاركة في إعداد رجالات الدولة وتأهيلهم تأهيلا قياديا يستند إلى أسس علمية معاصرة، وينسجم مع متطلبات العصر ومستجدات البيئة الاستراتيجية، مبينا أن الأمن الوطني بمفهومه الشامل، وفي ظل المتغيرات والتطورات المتسارعة، يتطلب وجود نخب فكرية مدنية وعسكرية تمتلك الرؤى الاستراتيجية القادرة على دراسة المتغيرات في البيئة الاستراتيجية، والتكيف معها، واستثمار الفرص وتسخيرها لخدمة الأمن الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
دورة تدريبية حول كفاءة استخدام المياه لمزارعي الكرك
-
إجراء عملية جراحية معقدة الأولى من نوعها لطفل بمستشفى الملك المؤسس
-
العيسوي يلتقي وفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار
-
لجنة امانة عمان تقر اتفاقية بريدية ومساهمة بمشروع هندسة الاجراءات ومشاركة أوروبية
-
عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة مكونة من 38 شاحنة لغزة
-
الكشف عن سبب سقوط عمارة إربد
-
الضمان تُطلق خدمة إصدار براءة الذمة إلكترونياً للمتقاعدين وورثتهم المستحقين
-
نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2025