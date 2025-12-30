منصة خيرات الدار… سوق الكتروني أردني للمنتجات المحلية والمنزلية – رابط التسجيل

وانطلقت المنصة في مرحلتها التجريبية من ثلاث محافظات هي البلقاء (السلط)، وجرش، والكرك، لتكون مساحة رقمية متكاملة تتيح لأصحاب المنتجات المنزلية والحرفية عرض منتجاتهم والوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين داخل الأردن.
وتوفر منصة خيرات الدار لكل مشترك متجراً إلكترونياً خاصاً، إلى جانب حلول دفع إلكترونية آمنة وخدمات توصيل ميسّرة، إضافة إلى دعم تسويقي وإعلاني يسهم في تعزيز حضور المنتجات المحلية في السوق الرقمي.
كما تقدم المنصة برامج تدريبية متخصصة في التسويق الرقمي، والتسعير، وتنمية المهارات التقنية، بما يساهم في تطوير قدرات أصحاب المشاريع ورفع تنافسية منتجاتهم، خصوصاً للسيدات والشباب العاملين من منازلهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزارة أن المرحلة التجريبية تمهّد للتوسع التدريجي لتشمل المنصة جميع محافظات المملكة، في إطار جهودها لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التجارة الرقمية، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الإنتاجية المنزلية.
منصة خيرات الدار… فرص جديدة للتمكين الاقتصادي، ومنتجات أردنية تصل لأبعد مدى.
سجّلوا الآن وابدؤوا رحلتكم في السوق الرقمي عبر: www.khairataldar.jo
-
أخبار متعلقة
-
قرابة 445 ألف لاجئ في الأردن وعودة أكثر من 177 ألف لاجئ سوري طوعا لنهاية 2025
-
أمانة عمّان: 4600 من كوادرنا تعاملت مع 235 ملاحظة خلال المنخفض
-
أوقاف الكورة تعقد امتحان المستوى لنحو 168 من الأئمة والواعظات
-
إطلاق دورة المشروعات المدعومة من صندوق حماية البيئة لعام 2026
-
مدير الأمن العام يتفقد الدفاع المدني ومركز القيادة والسيطرة (911)
-
الجمارك: نظام التدقيق اللاحق انطلاقة جديدة بالعمل الجمركي تعزز ثقافة الإلتزام
-
4210 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل أمس الاثنين
-
إدارة التنفيذ القضائي تتيح خدمة الاستعلام عن منع السفر عبر الهاتف والرسائل النصية