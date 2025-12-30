منصة خيرات الدار… سوق الكتروني أردني للمنتجات المحلية والمنزلية – رابط التسجيل

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخراً منصة “خيرات الدار” كمنصة رقمية إلكترونية تهدف إلى دعم وتمكين أصحاب المشاريع المنزلية والصناعات الحرفية، وفتح آفاق تسويق جديدة لمنتجاتهم بأساليب حديثة وفعّالة.



وانطلقت المنصة في مرحلتها التجريبية من ثلاث محافظات هي البلقاء (السلط)، وجرش، والكرك، لتكون مساحة رقمية متكاملة تتيح لأصحاب المنتجات المنزلية والحرفية عرض منتجاتهم والوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين داخل الأردن.



وتوفر منصة خيرات الدار لكل مشترك متجراً إلكترونياً خاصاً، إلى جانب حلول دفع إلكترونية آمنة وخدمات توصيل ميسّرة، إضافة إلى دعم تسويقي وإعلاني يسهم في تعزيز حضور المنتجات المحلية في السوق الرقمي.



كما تقدم المنصة برامج تدريبية متخصصة في التسويق الرقمي، والتسعير، وتنمية المهارات التقنية، بما يساهم في تطوير قدرات أصحاب المشاريع ورفع تنافسية منتجاتهم، خصوصاً للسيدات والشباب العاملين من منازلهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وأكدت الوزارة أن المرحلة التجريبية تمهّد للتوسع التدريجي لتشمل المنصة جميع محافظات المملكة، في إطار جهودها لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التجارة الرقمية، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الإنتاجية المنزلية.



منصة خيرات الدار… فرص جديدة للتمكين الاقتصادي، ومنتجات أردنية تصل لأبعد مدى.

سجّلوا الآن وابدؤوا رحلتكم في السوق الرقمي عبر: www.khairataldar.jo

اضافة اعلان