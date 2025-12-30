الثلاثاء 2025-12-30 02:43 م

منصة خيرات الدار… سوق الكتروني أردني للمنتجات المحلية والمنزلية – رابط التسجيل

www.khairataldar.jo
خيرات الدار
الثلاثاء، 30-12-2025 01:26 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخراً منصة “خيرات الدار” كمنصة رقمية إلكترونية تهدف إلى دعم وتمكين أصحاب المشاريع المنزلية والصناعات الحرفية، وفتح آفاق تسويق جديدة لمنتجاتهم بأساليب حديثة وفعّالة.

وانطلقت المنصة في مرحلتها التجريبية من ثلاث محافظات هي البلقاء (السلط)، وجرش، والكرك، لتكون مساحة رقمية متكاملة تتيح لأصحاب المنتجات المنزلية والحرفية عرض منتجاتهم والوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين داخل الأردن.

وتوفر منصة خيرات الدار لكل مشترك متجراً إلكترونياً خاصاً، إلى جانب حلول دفع إلكترونية آمنة وخدمات توصيل ميسّرة، إضافة إلى دعم تسويقي وإعلاني يسهم في تعزيز حضور المنتجات المحلية في السوق الرقمي.

كما تقدم المنصة برامج تدريبية متخصصة في التسويق الرقمي، والتسعير، وتنمية المهارات التقنية، بما يساهم في تطوير قدرات أصحاب المشاريع ورفع تنافسية منتجاتهم، خصوصاً للسيدات والشباب العاملين من منازلهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزارة أن المرحلة التجريبية تمهّد للتوسع التدريجي لتشمل المنصة جميع محافظات المملكة، في إطار جهودها لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التجارة الرقمية، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الإنتاجية المنزلية.

منصة خيرات الدار… فرص جديدة للتمكين الاقتصادي، ومنتجات أردنية تصل لأبعد مدى.
سجّلوا الآن وابدؤوا رحلتكم في السوق الرقمي عبر: www.khairataldar.jo

اضافة اعلان

 


Image1_12202530132613822981643.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زين تختتم 2025 بحضور واسع ورعاية أبرز الفعاليات لدعم الاقتصاد وتنشيط السياحة

أخبار الشركات زين تختتم 2025 بحضور واسع ورعاية أبرز الفعاليات لدعم الاقتصاد وتنشيط السياحة

الأمطار

الطقس توضيح من الارصاد الجوية بخصوص المنخفض الثاني

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 1.5 مليار دولار قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للأردن حتى نهاية الربع الثالث

نم

طب وصحة وصفة العام الجديد لمرضى الربو.. 5 نصائح ذهبية لتنفس أسهل وحياة أفضل

عن

طب وصحة احمرار الوجه عند الخجل.. علامة إحراج أم رسالة خفية؟

لاجئون سوريون

أخبار محلية قرابة 445 ألف لاجئ في الأردن وعودة أكثر من 177 ألف لاجئ سوري طوعا لنهاية 2025

ا

طب وصحة علاج جديد يرفع آمال مرضى صرع الفص الصدغي المقاوم للأدوية

آلية تابعة لأمانة عمّان

أخبار محلية أمانة عمّان: 4600 من كوادرنا تعاملت مع 235 ملاحظة خلال المنخفض



 






الأكثر مشاهدة