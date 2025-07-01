منصّة زين تكشف عن النسخة النهائية من تقرير "النظام البيئي للشركات الناشئة في الأردن" للأعوام (2018 - 2024)

الوكيل الإخباري- تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات؛ نظّمت منصّة زين للإبداع (ZINC)مساء أمس أمسية ريادية خاصة، كشفت خلالها عن النسخة النهائية من تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في الأردن، والتي تغطي فترة 7 أعوام من 2018 وحتى 2024، وذلك بالتعاون مع شركائها "ومضة" – المنصّة التعريفية الرائدة في المنطقة، والصندوق الاستثماري “Beyond Capital”"، حيث يُعد هذا التقرير الأول من نوعه في الأردن من حيث المعلومات والبيانات التي يقدّمها.

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وجمعت الفعالية نخبة من صنّاع القرار، والمستثمرين، وروّاد الأعمال، وممثلي المؤسسات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال في المملكة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب جمع من الصحفيين والمهتمين والعاملين بمجال ريادة الأعمال، حيث تم استعراض النتائج والمخرجات التي توصّل إليها التقرير، والتي تُعدّ مرجعاً شاملاً لتحليل واقع قطاع الشركات الناشئة في الأردن خلال الأعوام السبعة الماضية.



وتضمّنت الأمسية عرضاً موسّعاً لمحتوى التقرير، قدّمته نسمة عبد العظيم رئيسة التحرير في شركة "ومضة"، عرضت خلاله صورة دقيقة ومتكاملة وبيانات وتحليلات حول تطوّر بيئة ريادة الأعمال في الأردن على مدار 7 أعوام متتالية للفترة من 2018 وحتى العام 2024، حيث عرض التقرير معلومات ودراسة توضيحية عن عدد الشركات الناشئة الأردنية التي حصلت على استثمارات خلال الـ 7 أعوام الماضية، بالإضافة إلى معلومات حول مؤسسي هذه الشركات من حيث الخلفية التعليمية، كالتخصصات الأكاديمية ومكان الدراسة والتحصيل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، ومصدر التمويل الأولي لكل شركة، كما استعرض التقرير أهم وأنشط المستثمرين في المملكة والمراحل التي استثمروا خلالها في الشركات الناشئة الأردنية، بالإضافة إلى أبرز المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في الشركات الناشئة في الأردن، كما قدم التقرير دراسة توضيحية حول عدد الصناديق الاستثمارية القائمة بالفعل في المملكة وأكثرها نشاطاً حسب مراحل الاستثمار، وحجم التمويل الذي قدمته هذه الصناديق خلال الـ 7 أعوام الماضية.



وقدّم التقرير دراسة توضيحية حول الجهات المعنية في بيئة ريادة الأعمال الأردنية من صناديق استثمارية ومسرّعات وحاضنات أعمال، والصناديق التي تستثمر بالصناديق الاستثمارية، والجهات الحكومية المعنية بقطاع ريادة الأعمال، والجهات الداعمة والمنظمات غير الربحية التي تقدم الدعم للشركات الناشئة والرياديين في المملكة، وشركات القطاع الخاص التي تستثمر في الشركات الناشئة.



وعرض التقرير مقارنةً تفصيلية للأردن مع عدّة دول مشابهة من حيث عدد السكان وحجم السوق وحجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة في هذه الدول مقارنةً بالشركات الناشئة الأردنية، كما استعرض قصص النجاح الأردنية، من حيث أسماء شركات ناشئة أردنية وروّاد أعمال أردنيين ممن حققوا نجاحات متعددة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، وسلّط التقرير الضوء على أهم التحديات التي تواجه الشركات الناشئة الأردنية والمستثمرين، بالإضافة إلى التوجّهات والفرص بما يسهم في دعم الجهات المعنية من صناديق استثمار، وحاضنات أعمال، ومؤسسات داعمة، على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات موثوقة وتحليل واقعي.



وتضّمنت الأمسية التي قدمتها الإعلامية لورينا قبطي، جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الاستثمار في الشركات الناشئة في الأردن.. ما هو القادم؟"، بمشاركة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن؛ فهد الجاسم، والمهندس محمد المحتسب؛ الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة، ولُمى فواز، المدير العام لصندوق رأس مال مغامر جديد (قيد الإطلاق قريباً)، فيما أدار الجلسة تامر الصالح؛ المدير العام للصندوق الاستثماري (Beyond Capital)، حيث دار الحديث خلال الجلسة حول أهمية الاستثمار بالشركات الناشئة، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية في الأردن، ودور الجهات المعنية في تحفيز وجذب الاستثمار في الشركات الناشئة الأردنية لا سيما تلك التي تعمل في المجالات التي يتطلبها التطور الحالي والآخذة بالنمو المتسارع، كما شارك الحضور من خلال طرح أسئلتهم واقتراحاتهم على المعنيين.