‏منصة قصص من الأردن تستقطب 1450 مشاركة لتوثيق السردية الأردنية

الخميس، 14-05-2026 10:54 ص

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الثقافة أن عدد المشاركات على منصة "قصص من الأردن"، المخصصة لتوثيق السردية الأردنية، بلغ 1450 مشاركة حتى 13 أيار الحالي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن المنصة التي أُطلقت مطلع آذار الماضي شهدت تنوعًا في المحتوى المقدم، شمل قصصا وصورا ومقاطع فيديو توثق تاريخ الأردن وتسهم في صياغة سرديته الوطنية، مؤكدة أن المشاركات جاءت من مختلف فئات المجتمع الأردني.

وبينت أن محتوى المنصة يخضع لإشراف لجنة الإسناد الفني، بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الاتصال الحكومي ووزارة الاقتصاد الرقمي وإدارة التراث الملكي.

وأشارت إلى أن المنصة ليست مرتبطة بإطار زمني محدد، إذ يعد التوثيق مشروعا مستمرا حتى بعد انتهاء العام الحالي، بهدف إصدار مجموعة من الكتب التي تروي تفاصيل السردية الأردنية.

وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت، استجابةً لرؤية سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، مشروع "السردية الأردنية.. الأردن – الأرض والإنسان"، الذي يهدف إلى توثيق تاريخ الأرض الأردنية والإنسان عبر مسار زمني يمتد لأكثر من 2.5 مليون سنة وصولًا إلى قيام الدولة الأردنية الحديثة، ضمن إطار علمي وأكاديمي موثوق.


ويستند المشروع إلى نتائج بعثات أثرية متخصصة أثبتت وجود نشاط بشري مبكر على أرض الأردن، حيث كشفت مسوحات وحفريات في منطقة السخنة شمالي المملكة عن أدوات صوانية تعود إلى نحو 2.5 مليون سنة، جرى تأريخها بالاعتماد على طبقات جيولوجية بازلتية ووسائل مخبرية حديثة، ما يشكل دليلا علميا على أن الأردن من أقدم مناطق الاستقرار البشري في العالم.

ويهدف المشروع إلى أن يكون مرجعا وطنيا معتمدا للباحثين والمؤسسات التعليمية والإعلامية، ومصدرا لتعزيز الوعي بالهوية الوطنية وترسيخ الانتماء، إضافة إلى تقديم صورة دقيقة وموثوقة عن الأردن وتاريخه للعالم، بما يعزز مكانته الثقافية والحضارية على المستويين الإقليمي والدولي.

 
 


تحويلات مرورية مؤقتة على طريق جديتا – إرحابا السبت

البنك العربي يواصل تعاونه مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

الحكومة تعلن جاهزيتها لبدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني قريباً

