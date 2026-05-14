‏منصة قصص من الأردن تستقطب 1450 مشاركة لتوثيق السردية الأردنية

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الثقافة أن عدد المشاركات على منصة "قصص من الأردن"، المخصصة لتوثيق السردية الأردنية، بلغ 1450 مشاركة حتى 13 أيار الحالي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن المنصة التي أُطلقت مطلع آذار الماضي شهدت تنوعًا في المحتوى المقدم، شمل قصصا وصورا ومقاطع فيديو توثق تاريخ الأردن وتسهم في صياغة سرديته الوطنية، مؤكدة أن المشاركات جاءت من مختلف فئات المجتمع الأردني.



وبينت أن محتوى المنصة يخضع لإشراف لجنة الإسناد الفني، بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الاتصال الحكومي ووزارة الاقتصاد الرقمي وإدارة التراث الملكي.



وأشارت إلى أن المنصة ليست مرتبطة بإطار زمني محدد، إذ يعد التوثيق مشروعا مستمرا حتى بعد انتهاء العام الحالي، بهدف إصدار مجموعة من الكتب التي تروي تفاصيل السردية الأردنية.



وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت، استجابةً لرؤية سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، مشروع "السردية الأردنية.. الأردن – الأرض والإنسان"، الذي يهدف إلى توثيق تاريخ الأرض الأردنية والإنسان عبر مسار زمني يمتد لأكثر من 2.5 مليون سنة وصولًا إلى قيام الدولة الأردنية الحديثة، ضمن إطار علمي وأكاديمي موثوق.