منظمة أكاديمية إيطالية تبحث استقدام خريجي تمريض "اليرموك"

وأكد الشرايري في تصريح صحفي اليوم الخميس، حرص الجامعة على بناء شراكات دولية نوعية تسهم في تعزيز فرص الطلبة والخريجين، مشيرا إلى تميز كلية التمريض وكفاءاتها الأكاديمية.
-
أخبار متعلقة
-
رسميا...إطلاق نظام معلومات سوق العمل
-
الشواربة يتفقد مديرية تكنولوجيا المعلومات بالأمانة
-
العيسوي: رؤية الملك التحديثية تمضي بثقة نحو ترسيخ الدولة وتعزيز الاقتصاد
-
الانتهاء من كتابة فقرات "بنوك الأسئلة" للصف الحادي عشر في 4 مباحث
-
الملك يستقبل كوستا ولاين في قصر الحسينية
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
وزير الداخلية يلتقي رؤساء الادارة العامة في المحافظات
-
رئيس المجلس الأوروبي: قمّة عمّان محطة لتعميق الشراكة مع الأردن