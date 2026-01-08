الخميس 2026-01-08 03:23 م

منظمة أكاديمية إيطالية تبحث استقدام خريجي تمريض "اليرموك"

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الوكيل الإخباري-   بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري مع المدير العام لمنظمة (Famic) الإيطالية الدكتور ماركو فارسي، سبل التعاون الأكاديمي والمهني لاستقدام خريجي كلية التمريض في الجامعة للعمل في القطاع الصحي الإيطالي، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الإيطالية.

وأكد الشرايري في تصريح صحفي اليوم الخميس، حرص الجامعة على بناء شراكات دولية نوعية تسهم في تعزيز فرص الطلبة والخريجين، مشيرا إلى تميز كلية التمريض وكفاءاتها الأكاديمية.

 
 


