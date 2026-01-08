منظمة أكاديمية إيطالية تبحث استقدام خريجي تمريض "اليرموك"

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري مع المدير العام لمنظمة (Famic) الإيطالية الدكتور ماركو فارسي، سبل التعاون الأكاديمي والمهني لاستقدام خريجي كلية التمريض في الجامعة للعمل في القطاع الصحي الإيطالي، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الإيطالية.

اضافة اعلان