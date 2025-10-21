منظمة "الفاو" في الأردن تحتفل بـ80 عامًا على تأسيسها

06:42 م

الوكيل الإخباري- رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، اليوم الثلاثاء، احتفالًا بالذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن ويوم الأغذية العالمي، تحت شعار "يدًا بيد من أجل مستقبل أفضل". اضافة اعلان





ويشكل الاحتفال بذكرى تأسيس المنظمة هذا العام اعترافًا بجهودها في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع، وزيادة الوعي بأهمية الأمن الغذائي والزراعة.



وقالت سمو الأميرة بسمة إن منظمة "الفاو" أصبحت اليوم مؤسسة رائدة على الساحة الدولية في تعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ مبادئ الزراعة المستدامة، ودعم تنمية المجتمعات الريفية، إلى جانب دورها في التصدي لتحديات كبرى مثل تغيّر المناخ وفقدان التنوع الحيوي.



وأعربت سموها عن تقديرها للشراكة المستمرة بين الأردن والمنظمة في مواجهة التحديات المحلية، وفي مقدمتها شحّ المياه، وحماية المراعي، ودعم المحاصيل المحلية الأصيلة، وتمكين المجتمعات الريفية.



وأكدت سموها أن دعم المنظمة، من خلال برنامج الأغذية العالمي، ساعد الأردن على الصمود أمام أزمات إقليمية صعبة، في الوقت الذي عززت فيه الرؤية المشتركة بناء نظم غذائية أكثر استدامة وشمولًا وقدرة على التكيّف.



وبيّنت سموها أن منظمة "الفاو"، عبر مبادراتها الريادية من أنظمة الإنذار المبكر إلى تطبيقات الزراعة الذكية مناخيًا، مثّلت حجر الزاوية في العمل متعدد الأطراف، إذ استطاعت أن تربط بين المعرفة العلمية والسياسات والعمل المجتمعي.



ولفتت سموها إلى التحديات غير المسبوقة التي ما زالت تواجه الأنظمة الزراعية والغذائية، في ظل المخاطر التي تهدد الأراضي الزراعية والمياه والتنوع الحيوي، وهشاشة سلاسل الإمداد حول العالم.



وأكدت سموها أهمية دور المنظمة الأممية في تقديم المساعدات الطارئة ودعم التعافي في المناطق المتضررة من النزاعات والحروب والصدمات المناخية والأزمات الاقتصادية، مبينة أن هذا الدور أصبح اليوم أكثر إلحاحًا في قطاع غزة، الذي يواجه انهيارًا في النظام الغذائي، وتعطل سلاسل التوريد، وتضرر الأراضي الزراعية والبنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي.



وشدّدت سموها على ضرورة الاستجابة السريعة، وبناء جسور أقوى، وتعزيز العمل المشترك في مواجهة المعاناة التي خلفتها الحرب في غزة، وفي كل منطقة يعصف بها الصراع في عالمنا اليوم، من أجل ضمان صون الأمن الغذائي باعتباره حقًا عالميًا لكل إنسان، وليس امتيازًا.



بدوره، أكد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات التزام الوزارة بتحقيق أهداف يوم الأغذية العالمي، بالشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأغذية والزراعة.



وقال إن شعار المنظمة لهذا العام ينسجم مع استراتيجية الأردن المتمثلة في العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتطوير الأنظمة الزراعية والغذائية، وضمان استغلال الفرص المتاحة، وصولًا إلى تحقيق الاعتماد على الذات واستقرار الأمن الغذائي باعتباره هدفًا وطنيًا.



وبيّن ممثل المنظمة في الأردن المهندس نبيل عساف أن شعار المنظمة هذا العام يؤكد أن تحويل أنظمة الأغذية الزراعية يتطلب عملًا جماعيًا، بدءًا من الحكومات التي تضع السياسات، ووصولًا إلى النساء المستفيدات من البرامج التنموية.



ودعا عساف إلى مواصلة العمل على تعزيز الابتكار، وبناء سلاسل قيمة شاملة، وتوطيد الشراكات لضمان توفير غذاء صحي بأسعار معقولة ومنتج بشكل مستدام للجميع، بما يرسي أسس مستقبل مزدهر في الأردن.



من جانبها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة شيري ريتسيما-أندرسون أن دعم عملية تحوّل النظم الغذائية، بالتعاون مع الحكومة، يظل أولوية رئيسية للأمم المتحدة في الأردن، مشيرة إلى العمل على تعزيز الزراعة المستدامة وتقوية الأمن الغذائي، تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.



وجرى خلال الاحتفال تسليط الضوء على قصة نجاح ملاك القيسي، من الأشخاص ذوي الإعاقة، إحدى المستفيدات من برامج منظمة "الفاو".



وأطلقت القيسي، البالغة من العمر 28 عامًا، من محافظة مأدبا، بعد حصولها على تدريب فني وتمويل أولي من خلال برنامج تابع للمنظمة، مشروعها الناجح "لمسة ملاك" في مجال تجهيز الأغذية، لتصبح بذلك شخصية ملهمة للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.



وتضمّن الحفل عرضًا للمنتجات الزراعية لعدد من المستفيدات من مشاريع المنظمة في مختلف محافظات المملكة، ما أبرز أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة قدرتها على الصمود على مستوى الأسر والمجتمعات.